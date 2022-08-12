اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - برج الجدى

فكر بشكل مستقل ولا تدع للآخرين كل هذا التأثير عليك، أنت شخص قادر على اتخاذ القرارات بمفرده دون أى مساعدة.

برج الحوت

لا ترغم نفسك على قبول الأشياء التى لا تتوافق مع شخصيتك لمجرد إرضاء الآخرين، عليك أن تكون ذو شخصية أقوى من ذلك بكثير

برج الدلو

حاول أن تتعلم بعض الأشياء الجديدة فى هذه الفترة الهادئة من حياتك، الأمور لا تسير بمثل هذه الطريقة على الدوام.

برج القوس

سيكون هذا اليوم بمثابة فاتحة خير عليك فى الفترة المقبلة من حياتك وسوف تتمكن للمرة الأولى من تحقيق بعض الإنجازات التى تاهت عنك خلال الفترة الماضية

برج العقرب

عدم التزامك إلى النهاية ليس أمرا جيدا على الإطلاق، بهذه الطريقة تفقد الكثير من المجهود الذى تعمل عليه لفترات طويلة.

برج الميزان

لا تنسى أنك فى مرحلة فارقة من حياتك وأن القرار الذى تتخذه الآن سيحدد الملامح العامة لحياتك فى الفترة المقبلة، فتأكد من أنك قادر على اتخاذ القرار الصحيح.

برج العذراء

عدم حسمك للأمور فى بدايتها يقلل كثيرا من فائدة قراراتك التى تحدث فى الغالب متأخرة جدا عن الموعد الذى يجب عليك فيها اتخاذها.

برج الأسد

أنت غير قادر على المشاركة فى هذا الأمر، هذا الأمر أكبر بكثير من قدراتك، والأفضل لك أن تبقى بعيدا عنه ما أمكنك، وإلا فإنك سوف تتسبب لنفسك فى ضرر كبير.

برج السرطان

أنت تظن أنك شخص مميز، وتتعامل مع من حولك على هذا الأساس فقط، عليك أن تضع نفسك فى موضعها الصحيح ولا تجعل نمفسك أضحوكة وأنت لا تحتاج إلى ذلك.