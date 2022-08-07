يوتيوب تتيح ميزة تكبير مقاطع الفيديو لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وتختلف ميزة التكبير والتصغير عن الإيماءة التى تسمح لجميع المستخدمين سواء كانوا يدفعون أم لا، بملء الشاشة بضغطة واحدة، وتتوفر الميزة الجديدة فقط على تطبيق يوتيوب لنظام أندرويد فى قائمة مزايا "Premium" ضمن إعدادات الملف الشخصى.

وتتوفر ميزة Pinch-to-zoom للعرض التوضيحى حتى 1 سبتمبر، ومن المتوقع أن تقدم منصة الفديو الميزة رسميًا أو تكشف عن تاريخ إطلاق لاحق إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالوظيفة.