سارة صبرى.. نجاح إرسال أول مصرية إلى الفضاء (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة بأن المصرية سارة صبرى، كانت على متن الرحلة التى استغرقت نحو 10 دقائق على متن صاروخ "نيو شيبارد"، والذى انطلق من غرب تكساس.

وضم طاقم الرحلة 6 سياح فضائيين، من بينهم أول مصرية وأول برتغالى، إضافة إلى كوبى كوتون المؤسس المشارك لقناة يوتيوب Dude Perfect، ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين، وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى الثالث.

سارة صبرى تعلن موعد انطلاق رحلتها رسميا إلى الفضاء الخارجى (فيديو)

سارة صبرى، 29 عاما، درست الهندسة الميكانيكية فى الجامعة الأمريكية فى مصر، ثم حصلت على الماجستير فى الهندسة الطبية بإيطاليا، وتقوم حاليا بالتحضير لنيل الدكتوراة فى هندسة الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية.