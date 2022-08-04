خطوات تحميل WhatsApp Plus الأزرق.. ومميزاته

جدة - نرمين السيد - وأوضح التطبيق أنه يمكن الآن، تحميل إصدار شهر أغسطس من واتساب الأزرق والذى يحمل اسم WhatsApp Plus.

خطوات تحميل WhatsApp Plus

ولتحميل WhatsApp Plus، سيتعين عليك أولا القيام بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب الأصلى من هاتفك الأندرويد، وبمجرد الانتهاء، ما عليك سوى تنزيل نسخة واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus دون إعلانات، وبعدها قم بالضغط ملف APK الذى تم تنزيله على جهازك، لكى تتمكن من فتحه وتثبيته على الهاتف الخاص بك، وتأكد من تنشيط خيار "التثبيت من مصادر غير معروفة" من إعدادات هاتفك.

مميزات WhatsApp Plus

وتملك النسخة الجديدة من WhatsApp Plus العديد من المميزات منها أنها نسخة خالية من الإعلانات المزعجة، إضافة إلى إخفاء حالة الاتصال "متصل الآن"، عندما تكون متصلا وتستخدم التطبيق، كما يمكن إخفاء حالة "آخر ظهور" لك على التطبيق، ومشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 7 دقائق.