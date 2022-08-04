بكاميرا أفلام.. هاتف سامسونج الجديد بمواصفات مبهرة

جدة - نرمين السيد - وتعمل سامسونج على تزويد هاتف "Galaxy S23 Ultra" بكاميرا ذات دقة 200 ميجابيكسل مزودا بمستشعر "ISOCELL HP2". ويعتبر "ISOCELL HP1" أول مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل، لذا يتمتع الهاتف بكاميرا بنفس جودة الأفلام، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا". وكشفت التسريبات أن هاتف ساموسنج الجديد يأتى مزودا بشاشة كبيرة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، كما تحتوى على حواف رقيقة ومعها القلم الذكى. ويُطرح الهاتف بتصميم مميز، بسبب تزويده بغطاء خلفية باللون الأصفر المتطور المائل إلى اللون النحاسى، بالإضافة إلى احتوائه على قلم إلكترونى باللون الأسود.

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