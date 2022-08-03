بشكل مفاجئ.. «الحفرة المخيفة» تظهر فى تشيلى وتواصل الاتساع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن عمق الحفرة يبلغ 198 مترًا فى حين يبلغ عرضها 24 مترًا.

وظهرت الحفرة يوم السبت الماضى بشكل مفاجئ فى منطقة تييرا أماريلا بمنطقة أتاكاما، شمالى تشيلى.

ووصفت الصحيفة الحفرة بـ "المخيفة"، لافتة إلى اعتقاد البعض بأنها أعمق من 198 مترًا، حيث لا تزال تكبر، بحسب السلطات التى باتت فى حالة من القلق الشديد.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها طائرات مسيرة حجم العمق السحيق للحفرة، الأمر الذى حير الخبراء أيضًا، وتقع الحفرة منطقة تعدين مناجم شركة كندية.

وأرسلت السلطات خبراء إلى المنطقة، بعدما تلقت تنبيهًا من الخدمة الوطنية للجيولوجيا والتعدين بشأن الحفر، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأوضح ديفيد مونتينيجرو، مدير الخدمة هناك مسافة هائلة، حوالى 200 متر، بين السطح والقاع.

وتابع: لم نكتشف أى مواد هناك، لكننا لاحظنا وجود الكثير من المياه".

وسيطرت حالة من القلق على التشيليين الذين يعيشون فى الجوار، بعد أن علموا بأن الحفرة لا تزال تتسع.

وقال كريستوبال زونيجا، إنهم تلقوا يوم السبت شكوى من أحد المواطنين بشان ظهور حفرة بالقرب من بلدتنا من ناحية منجم ألكاباروسا".

وأكد زونيجا أنهم قلقون، نظرًا إلى أنهم محاطون برواسب المناجم والأعمال الجوفية التى تعمل تحتهم.

وبالرغم من ذلك لا يوجد أى تأكيد رسمى حاليًا بأن هذه الحفرة ناتجة عن نشاطات المناجم القريبة.