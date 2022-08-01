5 دولارات.. رفع قيمة اشتراك خدمة «تويتر بلو»

جدة - نرمين السيد - وتسمح خدمة "تويتر بلو" للمشتركين الاستفادة بالخصائص والوظائف الغير متاحة لمستخدمى الاشتراك العام.
وأوضح التطبيق أن لمستخدمى خدمة "تويتر بلو" التى تم إطلاقها فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا بنوفمبر الماضى، الفرصة على الاستمتاع ببعض المزايا مثل القدرة على تعديل التغريدة بعد نشرها، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.
وأشار تويتر إلى أن قيمة الخدمة كانت 3 دولارات شهريا، ولكنها ارتفعت قيمتها حتى 5 دولارات شهريا، مضيفة أن تلك الزيادة تنطبق على المشتركين الجدد.
وأضافت أن الأفراد المشتركة فى الخدمة من قبل لن تزيد قيمة اشتراكهم حتى شهر أكتوبر المقبل.
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