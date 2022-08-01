اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الابراج اليوم

وكشف علماء الابراج عن نصائح ثمينة وحظوظ لعدد من أبناء الأبراج المختلفة، وفقا لموقع "horoscope".

برج الحمل

عليك استغلال وقتك لإنجاز مهامك والارتقاء بوظيفتك، كما عليك أن تستفيد من الأشياء من حولك لتحسين الناحية المالية.

برج الثور

تجنب المشاحنات مع زملائك فى العمل بقدر الإمكان، حتى لا تضع نفسك فى مشاكل.. ولكن عليك أن تعلم أنك تفهم الأشخاص جيداً، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة.

برج الجوزاء

ابعد عن أى مشاكل تدور حولك، وهذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعى مع شريكك، كما عليك أن تفكر فى الاستعانة بشريك أو صديق، بدلا من أن تكون وحيدا.

برج السرطان

يحظى ذكاؤك بتقدير من قبل كل من حولك، وعليك ألا تجعل احتياجاتك أكثر من أموالك، حتى لا تشعر بالانزعاج.

برج الأسد

توقع أن تسمع بعض الأخبار الرائعة اليوم، ولابد لك أن تعيد التفكير فى أمورك الشخصية أنت وشريكك.. وعليك أن تتخلص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج العذراء

ابذل قصارى جهدك فى عملك وستجد الثمار وعليك ألا تحبط، وإذا كنت فى علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.

برج الميزان

كن حذرا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل، ولديك مزيد من الفرص لكسب كثير من الأموال.

برج العقرب

تحتاج إلى مزيد من الخبرات فى مجال العمل، كما ترغب فى إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك، كما أنك تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج القوس

عليك أخذ قسط من الراحة لتجديد نشاطك، كما أنك تفكر كثيراً فى كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.

برج الجدى

عواطفك تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً، كما أن لديك الفرصة للحصول على مكسب مالى من شراكة أو تعويض.

برج الدلو

بلغ مستوى طاقتك أعلاه، ولذلك من الممكن أن تعمل بجد أكثر من المعتاد، وعليك التحلى بالصبر عند الانجذاب لشخص ما، كما أنك مبدع جدًا فى الخروج بأفكار جديدة لكيفية جلب الأموال إلى حياتك.

برج الحوت

تثير إعجاب كثير من الأشخاص فى العمل بسبب قدراتك المهنية. ومن الممكن أن تجذب الأشخاص والمواقف بعض الفرص إليك حتى تتمكن من كسب أموالك.