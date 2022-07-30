«نصف إنسان ونصف كلب».. مخلوق غريب يثير الرعب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أوضح موقع "ديلى ستار" الإنجليزى أنه ظهر به مخلوقًا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على 4 أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذى أرعب الصياد، الذى لم تعرف هويته حتى الآن.

وظل الصياد يتساءل: "ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟"، وفى لمح البصر اختفى المخلوق عن الأنظار.

وقال البعض أن الأمر يتعلق بـ"دوج مان" أو "الرجل الكلب"، وهو مخلوق أسطورى يوصف بأنه "نسف إنسان ونصف كلب"، بحسب سكاى نيوز عربية".

وأشار أندى ماكجراث، الباحث فى شؤون الحيوانات، إلى أنه من الصعب للغاية الحكم على هذه الصورة، لأن المسافة بين الصياد وبين المخلوق تجعل التعرف عليه أمرًا مستحيلًا، وفقًا لـ "ديلى ستار".

وتابع: "هل نتعامل مع بعض الأنواع غير المعروفة من القردة العملاقة المجهولة؟، هذه الأنواع تعرف باسم

Kra-Dhan

فى آسيا ويتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، ولها وجه يشبه الكلب وأذنان حادتان".

ولفت الباحث فى شؤون الحيوانات إلى أنها تتميز بعيون ثاقبة وشعر أسود، ومن المعروف أيضًا، كما أنها عدوانية تجاه البشر والكلاب.