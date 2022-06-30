حظك إيه النهارده.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 30 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

استغل الفرصة المتاحة أمامك فى العمل ولا تتردد، ولا تفكر فى الماضى وتضع كل تركيزك على حياتك العاطفية القادمة.

الثور

لا تقلق وحافظ على ثقتك فى نفسك، واهتم أكثر بشريك حياتك حتى تستقر العلاقة.

الجوزاء

ابحث عن فكرة مشروع تحقق طموحك من خلاله، واستمع لشريك حياتك لتحافظ على قوة العلاقة.

السرطان

أعد ترتيب أوراقك وحافظ على شغفك فى العمل، وخصص بعض من الوقت لشريك حياتك.

الأسد

كثف جهودك لتحقيق أهدافك العملية، واهتم بأسرتك وأفراد عائلتك وحاول إسعادهم.

العذراء

حافظ على الفرص الجديدة لاكتساب مهارات فى العمل، ولا تتجاهل الحبيب وانصت له وتحدث معه.

العقرب

شعورك بالمسؤولية يجعلك تلتزم فى العمل وتؤديه على الوجه الأمثل، واخرج للتنزه مع شريك حياتك لترسم البسمة على وجهه.

الميزان

حافظ على هدوءك لتنفذ المهام المطلوبة منك، وتمهل فى حياتك العاطفية فكل مشكلة لها حل ولكل جواد كبوة.

الجدى

طوّر من أدائك فى العمل، واحرص على تقوية علاقتك بشريك حياتك.

القوس

ادرس جيدًا أى مشروع قبل البدء فيه ولا تتسرع، واستمتع مع شريك حياتك واصطحبه معك لرحلة رومانسية.

الحوت

تمسك بحقك حتى تحصل عليه، وحافظ على استقرار حياتك الأسرية.

الدلو

تعلم مهارات جديدة لتحقق أهدافك المرجوة، وصارح شريك حياتك بالمشكلات التى تواجهك حتى يتفهم ويقدر موقفك.