اصطفاف الكواكب.. كيف يؤثر الحدث النادر على الأرض؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - ظاهرة اصطفاف الكواكب

الحدث الفلكى النادر، تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل ترند" بعد تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الكواكب المصطفة، وهم "عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل".

وأعلنت المعاهد الفلكية أن الظاهرة تمت صباح قبل شروق شمس اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، ومن المقرر تكرار هذا الحدث الفلكى النادر فى عام 2040.

ماذا تعنى ظاهرة اصطفاف الكواكب؟

الكثير من العلماء والباحثين أكدوا صعوبة اصطفاف جميع الكواكب فى خط مستقيم واحد بشكل تام، لأن الكواكب لا تدور بشكل مثالى فى نفس المستوى، بينما يحدث اصطفاف الكواكب لكوكبين أو ثلاثة فى وقت واحد.

تأثير ظاهرة اصطفاف الكواكب

حركة الكواكب فى الفضا تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حركة الأرض، وبالتالى فاأن تأثير اصطفاف الـ5 كواكب فى الفضاء سيكون له تأثير على كوكب الأرض ولكنه ليس بالتأثير الكبير.

وبسبب اختلاف سرعات الكواكب ومساراتها تختلف قوة الجاذبية، وفى حال اصطفاف كل الكواكب فى أقرب نقطة للأرض، فإن أعلى جاذبية يمكن أن تؤثر على شخص يبلغ وزن 100 كجم.

تأثير الشمس والقمر

على الرغم من ذلك يعتبر كل من الشمس والقمر الأجسام الأكثر تأثيرا على الأرض فى النظام الشمسى، ويعود ذلك إلى كون الشمس ضخمة جدا، والقمر قريب بشكل مؤثر على الأرض من الكواكب الأخرى.