آبل تطرح 80 مليون شاشة جديدة لهواتف iPhone 14

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إلى أن شركة "Samsung Display" ما يقرب من 80 مليون شاشة لجميع إصدارات مجموعة هواتف iPhone 14، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج وتسليم الشاشات بكميات كبيرة فى خلال الربع الثالث من العام الجارى.





ومن المقرر وجود 4 إصدارات من iPhone 14 وإصدارين Pro، وإصدارين قياسيين، حيث يوجد إصدارين بحجم 6.1 بوصة، وإصدارين بحجم 6.7 بوصة، وستوفر "Samsung Display" شاشات نوع OLED لجميع هذه الإصدارات. أوضحت التقارير أنه تم الإبلاغ عن تخصيص 38.17 مليون من هذه الشاشات لكل من إصدار iPhone 14 القياسى وهاتف iPhone 14 Pro Max. وتستخدم مجموعة iPhone 14 شاشات OLED قائمة على LTPS-TFT، وشاشات OLED قائمة على LTPO-TFT، وتتوقع آبل استخدام شاشات BOE OLED للمجموعة القادمة من الهواتف أيضًا.

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