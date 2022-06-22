تحديث جديد من جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - وتتيح الميزة الجديدة من جوجل كروم سحب ملفات التنزيل وإفلاتها خارج المتصفح، وتسهل هذه الخطوة الكثير من الخيارات مثل نقل الملفات مباشرة إلى سطح المكتب من لوحة التنزيلات.
ويوفر التحديث الجديد الكثير من الوقت، ويسرّع من سير عملك اليومى، ويحسن الانتاجية خاصة للأشخاص الذين يقومون بنقل الملفات بإستمرار بين قائمة التنزيلات ومكان النقل، وتحديدًا إذا استخدموا عدة شاشات.
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