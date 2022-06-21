جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى أن إنستجرام قد يخفى قريبًا عدد الإعجابات والمشاهدات على مقاطع "Reels".
وعمل إنستجرام فى الآونة الأخيرة على إصلاح مشكلة العديد من المستخدمين الذين يشاهدون نفس القصة على مرارًا تكرارًا، إذا كانت لا تزال تعانى من هذه المشكلة، يمكنك التخلص منها عن طريق تحديث التطبيق.
وتعتبر "Reels" من أكثر الميزات شيوعًا على إنستجرام فى الوقت الحالى، كما يلعب دورًا مهمًا فى تطبيق الصور، لكن انتقد بعض المستخدمين الشركة لإظهار إبداءات الإعجاب وغيرها من التفاعلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. إنستجرام يخطط لإلغاء عدد التفاعلات والمشاهدات على مقاطع Reels على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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