مفاجأة.. إنستجرام يخطط لإلغاء عدد التفاعلات والمشاهدات على مقاطع Reels

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى أن إنستجرام قد يخفى قريبًا عدد الإعجابات والمشاهدات على مقاطع "Reels".

وعمل إنستجرام فى الآونة الأخيرة على إصلاح مشكلة العديد من المستخدمين الذين يشاهدون نفس القصة على مرارًا تكرارًا، إذا كانت لا تزال تعانى من هذه المشكلة، يمكنك التخلص منها عن طريق تحديث التطبيق.

وتعتبر "Reels" من أكثر الميزات شيوعًا على إنستجرام فى الوقت الحالى، كما يلعب دورًا مهمًا فى تطبيق الصور، لكن انتقد بعض المستخدمين الشركة لإظهار إبداءات الإعجاب وغيرها من التفاعلات.