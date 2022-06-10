بفستان مشجر.. إطلالة صيفية لـ نسرين طافش (صور) 

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جدة - نرمين السيد - نسرين، اختارت الظهور بإطلالة صيفية مميزة بعدما ارتدت فستانا قصيرا مفتوح الصدر مشجر، وعلقت على الصور بمقولة للفيلسوف جان بول سارتر: "إن الناس الأذكياء جدا لا يمكن أن يكونوا أشرارا، لأن الشر يتطلب غباء ومحدودية فى التفكير".
نسرين طافش، قامت مؤخرا بجولة ترفيهية بدبى قامت خلالها بتصوير عدد من جلسات التصوير أمام أبراج دبى الشاهقة.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الفنان خالد سليم فى الترويج لفيلمه "فى القلب"، والذى تشارك فى بطولته نسرين طافش.
الفيلم يشارك فى بطولته كل من منة فضالى وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتونى ماهر، وإنجى كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسى، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.
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