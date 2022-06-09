حول برامج الروبوت.. تويتر يقدم معلومات جديدة عن المنصة لـ إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع تك كرانش التقنى أن منصة تويتر قبلت رغبات إيلون ماسك للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج الروبوت على Twitter، موضحًا أن منصة التواصل الاجتماعى، تخطط لتزويد المشترى المفترض بمجموعة شاملة من البيانات على التغريدات.





وبعد الموافقة على شراء Twitter مقابل 44 مليار دولار، ألقى الرئيس التنفيذى لشركة Tesla و SpaceX نوبة غضب عامة ممتدة فى محاولة واضحة للتراجع عن الصفقة فى حين أن البعض يرى أن "أقدام ماسك الباردة" هى نتيجة الانكماش الاقتصادى الكلى، فقد استخدم الملياردير مسألة الحسابات المزيفة كوسيلة محتملة للخروج من الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة تويتر باراغ أغراوال - فى وقت سابق - إن المنصة ستواصل مشاركة المعلومات بشكل تعاونى مع إيلون ماسك لإتمام صفقة الشراء وفقًا لبنود اتفاقية الاندماج.

وقالت الشركة أيضًا إنها تعتزم "إغلاق الصفقة وإنفاذ اتفاقية الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها".

وزعم ماسك أن العدد الحقيقى لحسابات البريد العشوائى من المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن المحتمل أن يصل إلى 90٪، كما سبق وزعم أن عملية الاستحواذ "لا يمكن أن تمضى قدمًا" حتى تقدم الشركة "دليلًا" على مقياس البريد العشوائى.

وأصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، الاثنين الماضى، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التى طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

فى رسالة إلى رئيس الشئون القانونية والسياسة والثقة فى تويتر، فيجايا غادى، زعم ماسك أن تويتر "تقاوم بنشاط وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به" على النحو المبين فى الصفقة.

وكتب محامى يمثل ماسك إلى الشركة "يعد هذا انتهاكًا ماديًا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ ماسك بجميع الحقوق الناتجة عنها، بما فى ذلك حقه فى عدم إتمام الصفقة وحقه فى إنهاء اتفاقية الاندماج".

وطالب ماسك تويتر بتسليم معلومات حول منهجيات الاختبار الخاصة به لدعم مزاعمه بأن الروبوتات والحسابات المزيفة تشكل أقل من 5٪ من قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة وهو رقم ذكرته الشركة باستمرار لسنوات فى الإفصاحات العامة المعيارية، ودعا ماسك أيضًا إلى إجراء تقييمه المستقل بناءً على بيانات تويتر.