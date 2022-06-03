سفير الكاميرون وعادات قبيلة الجيو فى «زووم أفريقيا»

جدة - نرمين السيد - تجرى سالى عاطف، حوارا مع محمدو لبرنغ، سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، للحديث عن العلاقات بين مصر والكاميرون، وفرص الاستثمار، كما تستعرض تقريرا عن احتفالية اليوم الوطنى بالكاميرون، الذى تم تنظيمة بالقاهرة، وتجرى على هامش الاحتفالية لقاء مع 3 من أبناء الجالية الكاميرونية.

تستعرض الحلقة كذلك تقريرا عن قبيلة "الجيو" الموجودة بدولة ساحل العاج، بعاداتها وتقاليدها الغريبة، إذ يهجر الزوج زوجته وأولاده فى بيت بعيد عنه، ومن ثم إذا أراد رؤيتهم يمكن استضافتهم لعدة ساعات.

يستضيف البرنامج كذلك الشاعر صالح إسحاق عيسى، من دولة تشاد، للحديث عن الأدب والشعر فى تشاد.

"زووم أفريقيا" يذاع السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة التاسعة مساء.