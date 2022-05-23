يوتيوب يحذف 9 آلاف قناة و70 ألف مقطع فيديو لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - حيث أزال الموقع مقاطع الفيديو التى وصفت غزو أوكرانيا بمهمة تحرير، وقد أزال يوتيوب عدة قنوات مع بداية غزو أوكرانيا منها قناة الصحفى الموالى للكرملين، فلاديمير سولوفيوف، كما قام الموقع بتعليق القنوات التابعة لوزارتى الدفاع والخارجية فى روسيا بشكل مؤقت.

وأوضح كبير مسؤولى المنتجات فى موقع يوتيوب، نيل موهان، أن المنصة لديها سياسة الأحداث العنيفة الكبرى، وهذا ينطبق على أشياء أخرى كأنكار أحداث العنف وهذا ينطبق على ما يحدث فى أوكرانيا، فهو حدث عنيف كبير، لافتًا إلى أن المنصة استخدمت هذه السياسة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة.