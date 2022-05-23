إيلون ماسك: سأتلقى تهديدات بسبب صفقة تويتر

جدة - نرمين السيد - اعتاد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، أثارت الجدل بتصريحاته وتغريداته عبر تويتر، كان آخرها عندما كتب عبر موقع التغريدات أنه يتوقع أن يتلقى مزيدًا من التهديدات إذا مضى فى صفقة شراء تويتر خلال الفترة القادمة.





وكانت إحدى الفتيات قد دعته إلى أخذ الحيطة والحذر، وزيادة عدد حراسه، متوقعة أنه سيتلقى مزيدًا من التهديدات بعد شرائه منصة التغريدات، بحسب «العربية». فعلق ماسك على هذه التغريدة قائلًا: "صحيح شرائى لتويتر لن يزيد على الأرجح من متوسط عمرى المتوقع".

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