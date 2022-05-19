جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أشار القائمون على الشبكة إلى أن تطبيق "VK Messenger" سيكون مستقلا عن تطبيق "VK" الأساسى، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من التواصل مع جهات الاتصال الموجودة فى هواتفهم وأجهزتهم الذكية أيضا.
ويحوى التطبيق الجديد جميع الوظائف الموجودة فى تطبيقات المراسلة الشهيرة، كما يمكن مستخدميه من تبادل الرسائل، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وتبادل الملفات التى تصل أحجامها إلى 2 جيجابايت.
ويمكن لمستخدمى التطبيق استعماله لإرسال الرسائل التى تحتوى على تسجيلات صوتية أيضا، أو استخدامه لإرسال الموقع الجغرافى لجهات الاتصال الخاصة بهم، أو حتى لتحويل الأموال.
ويوفر هذا التطبيق إمكانية التحكم بإعدادات الخصوصية فيه كإخفاء وقت آخر ظهور للمستخدم، كما يمكن للمستخدم تحديد الخلفيات وأحجام الخطوط فى كل نافذة مراسلة له مع جهات الاتصال، ومن الممكن تحميل VK Messenger الجديد من متجرى Google Play وApp Store الإلكترونيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر VK الروسية تعلن عن تطبيق جديد أشبه بالـMessenger على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.