يوتيوب يطلق ميزة جديدة تركز على الأجزاء الشيقة فى مقاطع الفيديو

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن يوتيوب سيسلط الضوء على أجزاء مقاطع الفيديو «الأكثر إعادة» فى مشغل الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. وكانت الميزة متاحة سابقًا كتجربة لمشتركى YouTube Premium ولكنها تُطلق لجميع المستخدمين اليوم. وسيتمكن المستخدم من تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا فى مقطع فيديو من خلال رسم بيانى يظهر خلف شريط التقدم الخاص به. وتقول المنصة: "إذا كان الرسم البيانى مرتفعًا، فستتم إعادة عرض هذا الجزء من الفيديو كثيرًا ويمكنك استخدام الرسم البيانى للعثور على تلك اللحظات ومشاهدتها بسرعة".

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