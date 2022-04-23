جوجل يحتفى بـ الفنانة العراقية نزيهة سليم ويغير واجهته الرئيسية

جدة - نرمين السيد - يحتفى محرك البحث الشهير جوجل بـ الفنانة التشكيلية العراقية نزيهة محمد سليم التى ولدت عام 1927م، فى مدينة إسطنبول فى تركيا، ولأبوين عراقيين، وكان والدها محمد سليم ضابطا فى الجيش.





وغير جوجل واجهته الرئيسية بصورة الفنانة التشكيلة بمناسبة ذكرى ميلادها. وقد برزت الفنانة نزيهة فى أسرة تحب الرسم والفن التشكيلى وقد برز منها الفنانين المشهورين سعاد سليم ونزار سليم وكذلك جواد سليم الذى كان له دور فى عمل نصب الحرية المشهور فى بغداد.

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