أفضل تطبيق لتحميل مقاطع الفيديو على هاتفك.. كل ما تريد معرفته عن VidMate

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع LiveMint فإن تطبيق VidMate يعتبر واحدا من أفضل التطبيقات والبرامج التى يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو المختلفة من على فيسبوك وإنستجرام على الهواتف.

ما هو تطبيق Vidmate؟

VidMate هو تطبيق مجانى لتنزيل مقاطع الفيديو لهواتف أندرويد، حيث يتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو من أى نوع من الإنترنت، وبمساعدة VidMate يمكنك تنزيل أى فيديو ومشاهدته من أى موقع ويب.

كما أن تطبيق VidMate يعمل بشكل مثالى على جميع هواتف أندرويد سواء كان هاتفا ذكيا أو جهازا لوحيا تابلت، حيث يمكنك استخدام VidMate على جميع هذه الأجهزة والبدء فى تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة.

ما هى مميزات تطبيق Vidmate؟

ويوفر تطبيق Vidmate مجموعة متنوعة من المميزات الفريدة للمستخدمين، منها أنه متصفح مدمج ودعم متعدد اللغات للبدء به، كما يتمتع VidMate بواجهة بسيطة ومصصمة بشكل جيد.

ويعد تطبيق VidMate سهل التنقل والاستخدام، حيث يمكن لأى شخص استخدام تطبيق VidMate لتنزيل مقاطع الفيديو من الإنترنت، كما يتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو بالتنسيق والدقة التى تختارها.

ويتيح تطبيق VidMate تنزيل مقاطع الفيديو بجودة قياسية فقط حيث يمكنك التطبيق من تنزيل مقاطع الفيديو بأى دقة تريدها، من 144 بكسل إلى 4K، كما إنه أيضا أسرع وأفضل بكثير من معظم برامج تنزيل الفيديو الموجودة كما أنه تطبيق مجانى لكن يحتوى على بعض الإعلانات التى قد تكون مزعجة فى بعض الأحيان.

كيفية تحميل مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق Vidmate

ولتحميل تطبيق VidMate على هواتف أندرويد، ستحتاج إلى تنزيل APK على هاتفك من الموقع الرسمى لـ Vidmate.

وبعد تنزيل ملف APK، حدد موقعه على هاتفك الأندرويد ثم افتح مثبت VidMate APK.

وسيطلب منك تمكين تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة، وفى هذه الحالة عليك التأكد من تمكينها.

وتعتبر الخطوة مهمة ولن يستمر التثبيت أكثر دون تمكين ذلك.

ابدأ عملية التثبيت، وسيتم تثبيتها على هاتفك الأندرويد.