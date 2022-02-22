على خطى تيك توك.. تحديث جديد لـ يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وحسب "ذا فيرج" فإن الخاصية الجديدة أعلن عنها مدير المنتجات فى يوتيوب "نيل موهان"، وتظهر عبر حلقة مستديرة حول الصورة الشخصية للقناة مع كلمة Live فى إشارة للبث الحى "المباشر". وستسهل الخاصية من وصول المتابعين للبث الحى، وهى مشابهة بقدر كبير لخاصية تستخدمها منصة "تيك توك"، بحلقة مستديرة تظهر حول الصورة الشخصية للمستخدمين أثناء ظهورهم فى بث حى. ويخطط موقع يوتيوب، للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة مثل "البلوكتشين" و"الميتافيرس" للحد من الاحتيال فى سوق الفن الرقمى. كما يسعى الموقع لتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب.

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