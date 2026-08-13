من متلازمة تكيس المبايض إلى متلازمة التمثيل الغذائي التناسلي: لماذا تغيَر الاسم.. وماذا يعني ذلك للنساء؟

لأكثر من 30 عامًا، استُخدم إسم متلازمة تكيَس المبايض (PCOS) لوصف إحدى أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا التي تصيب النساء في سن الإنجاب.

ومع ذلك، لطالما جادل العديد من الخبراء بأن هذا الاسم مُضلل. وفي عام 2023، بدأت مجموعةٌ دولية من الأطباء، الباحثين والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، بالتوصية بإسمٍ جديد: متلازمة التمثيل الغذائي التناسلي (PMOS).

لا يقتصر التغيير المقترح على المصطلحات فحسب، بل يعكس فهمًا متزايدًا بأن هذه الحالة تؤثر على أكثر من مجرد المبايض. ولكن هل يعني الاسم الجديد تشخيصًا جديدًا أو علاجًا مختلفًا؟ الإجابة المختصرة دوت الخليج لا، على الأقل ليس بعد.

نتعرفُ من الدكتورة الدكتورة كارول كوجلان، طبيبة نساء وتوليد في مركز Almond Blossom للخصوبة والصحة في دبي على أسباب تغيير هذه التسمية الشائعة بين ملايين النساء حول العالم لعقودٍ طويلة، وتأثير هذا التغيير على صحة ورفاه حياة النساء. إنما أولًا، دعينا نستعرضُ سويًا، وللمرة الأخيرة قبل اعتماد الإسم الجديد، على أحدث إحصاءات متلازمة تكيَس المبايض كما وردت في موقع كليفلاند كلينك وغيرها من المواقع المختصة.

الدكتورة كارول كوجلان طبيبة نساء وتوليد في مركز Almond Blossom للخصوبة والصحة في دبي

متلازمة تكيَس المبايض: آخر الإحصاءات

تُظهر البيانات الحديثة أن متلازمة تكيّس المبايض دوت الخليج واحدةٌ من أكثر اضطرابات الغدد الصمّاء شيوعًا لدى النساء عالميًا، مع نسب انتشارٍ أعلى مما كان يُعتقد سابقًا، إضافةً إلى فجوةٍ كبيرة في التشخيص.

النسب العالمية الأساسية (2026)

• انتشار عالمي: 10–13% من النساء في سنّ الإنجاب مصابات بمتلازمة تكيّس المبايض.

• نسبة غير المُشخّصات: تصل إلى2 70% من النساء المصابات حول العالم، اللاتي لا يعرفنَ أنهنَ يعانينَ من المتلازمة.

• انتشارٌ أعلى في بعض المجموعات العرقية نتيجة عوامل وراثية، اجتماعية وصحية، مع تأثير واضح للعوامل الاجتماعية والاقتصادية على الوصول إلى الرعاية.

ووفق مصادر سريرية حديثة، قد تصل النسبة إلى 15% من النساء في سنّ الإنجاب في بعض الدراسات السريرية الحديثة.

لماذا ترتفع نسب عدم التشخيص؟

• لأن الأعراض تختلف بشكلٍ كبير بين النساء.

• الخلط بين أعراض المتلازمة وأعراضٍ أخرى، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين.

• نقص الوعي المجتمعي والطبي في العديد من الدول.

• وصمة اجتماعية مرتبطة بزيادة الوزن، الشعر الزائد، أو العقم، ما يجعل النساء يتأخرنَ في طلب المساعدة الطبية.

عوامل مرتبطة بارتفاع الانتشار عالميًا

للأسف؛ تلعب عوامل عدة دورًا كبيرًا في زيادة انتشار متلازمة تكيَي المبايض حول العالم، والمتمثلة في:

1. السمنة ومقاومة الإنسولين: إذ ترتبط المتلازمة بشكل وثيق بارتفاع معدلات السُمنة عالميًا.

2. العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي يزيد احتمالية الإصابة.

3. العوامل البيئية ونمط الحياة: النظام الغذائي، التوتر، وقلة النشاط البدني.

يؤكد الإسم الجديد على أن المتلازمة معقدة وليست مجرد اضطراب في المبيض

وفي حال عدم علاجها، يمكن لهذه المتلازمة أن تتسبب بمجموعةٍ من المضاعفات الصحية مثل:

• ارتفاع خطر السكري من النوع الثاني

• ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

• مشاكل الخصوبة والعقم

• اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

لماذا تغيير الاسم؟

بالعودة إلى تغيير إسم متلازمة تكيَس المبايض إلى متلازمة التمثيل الغذائي التناسلي، تقول الدكتورة لورا:

لطالما كان مصطلح "متلازمة تكيَس المبايض" غير دقيق إلى حدٍ ما..

أولًا، "الأكياس" التي تُرى في التصوير بالموجات فوق الصوتية ليست أكياسًا حقيقية، بل دوت الخليج حويصلات صغيرة. وقد تسبَب هذا الفهم الخاطئ، في قلقٍ لا داعي له لدى العديد من المريضات، اللاتي غالباً ما يفترضنَ أنهنَ مصابات بتكيَسات المبيض التي تتطلب جراحة. ولعل الأهم من ذلك، أن الاسم يُركَز فقط على المبيضين، متجاهلاً التأثير الأوسع للحالة على الصحة. إذ يرتبط تكيَس المبايض بمقاومة الأنسولين، زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، أمراض القلب والأوعية الدموية، زيادة الوزن، والعقم كما أسلفنا. وبالنسبة للعديد من النساء، تُعدَ هذه المشكلات الأيضية بنفس أهمية الأعراض التناسلية.

يهدف الاسم المقترح، متلازمة التمثيل الغذائي التناسلي (PMOS)، إلى عكس المكونين الرئيسيين للحالة بشكلٍ أفضل: تأثيراتها على التمثيل الغذائي والصحة التناسلية.

ماذا تعني PMOS؟

يؤكد الاسم الجديد على أن هذه متلازمة مُعقدة، تشمل أجهزةً متعددة في الجسم، وليست مجرد اضطراب في المبيض.

ويُسلَط مصطلح "الأيضي" الضوء على دور مقاومة الأنسولين، تنظيم سكر الدم، اضطرابات الكوليسترول، وزيادة المخاطر الصحية على المدى الطويل. فيما يُقر مصطلح "التناسلي" بتأثيرات الحالة على الإباضة، الدورة الشهرية، الخصوبة، وإنتاج الهرمونات.

يُقر مصطلح "المتلازمة" بأن الحالة تظهر بشكلٍ مختلف لدى السيدات على اختلافهنَ. فقد تعاني بعض النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية والعقم، بينما تعاني أخريات بشكلٍ رئيسي من نمو الشعر الزائد، حب الشباب، زيادة الوزن، أو مضاعفات أيضية. ومن خلال توسيع نطاق التركيز ليشمل ما هو أبعد من المبيضين، قد يُشجع الاسم المقترح كلاً من المتخصصين في الرعاية الصحية والمريضات، على النظر إلى الحالة بشكلٍ أكثر شمولية.

تغيير الإسم لا يؤثر على كيفية تشخيص وعلاج المتلازمة

هل يتغير التشخيص؟

في الوقت الحالي، كلا.. تبقى معايير التشخيص كما دوت الخليج. ويُواصل معظم الأطباء استخدام معايير روتردام المقبولة دوليًا، والتي تتطلب وجود اثنين على الأقل من السمات الثلاث التالية بعد استبعاد الحالات الأخرى:

• عدم انتظام التبويض أو غيابه

• علامات سريرية أو كيميائية حيوية لزيادة الأندروجينات (مثل حب الشباب، أو نمو الشعر الزائد في الوجه أو الجسم، أو ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون)

• وجود تكيَسات متعددة في المبيضين عند التصوير بالموجات فوق الصوتية.

لا يؤدي تغيير الاسم إلى تغيَر هذه المعايير. فالمرأة التي كانت تنطبق عليها سابقًا تعريفات متلازمة تكيَس المبايض، تنطبق عليها أيضًا التعريفات بموجب مصطلحات متلازمة ما بعد تكيَس المبايض المقترحة. لذا، فإن التغيير هو تغييرٌ في المصطلحات فقط وليس في التشخيص.

هل يتغير العلاج؟

مرة أخرى، الإجابة دوت الخليج لا في الغالب.. يستمر تصميم العلاج بما يتناسب مع أعراض كل امرأة، أهدافها ومرحلتها العمرية.

وتبقى تعديلات نمط الحياة حجر الزاوية في إدارة الحالة، لا سيما للنساء اللاتي يُعانينَ من مقاومة الأنسولين أو زيادة الوزن. فالتغذية الصحية، النشاط البدني المنتظم، النوم الكافي، وإدارة التوتر، كلها عوامل تُحسّن الصحة الأيضية والوظائف الإنجابية.

قد تشمل الأدوية ما يلي:

• حبوب منع الحمل المركبة لتنظيم الدورة الشهرية وتخفيف الأعراض المرتبطة بالأندروجينات

• الميتفورمين لتحسين حساسية الأنسولين والصحة الأيضية لدى بعض المريضات

• أدوية مضادة للأندروجين لعلاج فرط نمو الشعر عند الحاجة

• علاجات الخصوبة مثل الليتروزول، للنساء الراغبات في الإنجاب

مع الإشارة إلى أن الاسم المقترح، لا يُدخل أدويةً جديدة، ولا يحلَ محل العلاجات القائمة على الأدلة.

متلازمة التمثيل الغذائي لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض - رئيسية

ما الذي قد يتغير؟

في المقابل؛ وعلى الرغم من أن العلاج نفسه يبقى مشابهًا، إلا أن المصطلحات الجديدة قد تُحسّن الرعاية الصحية بعدة طرق مهمة. إذ قد يُساهم الاسم الذي يعكس الحالة بشكلٍ أفضل في زيادة وعي المتخصصين في الرعاية الصحية، بأن النساء يحتجنَ إلى المتابعة؛ ليس فقط فيما يتعلق بالمشاكل الإنجابية، بل أيضًا فيما يتعلق بمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية.

كما قد تشعر المريضات بفهمٍ أفضل. فقد أعربت العديد من النساء عن استيائهنَ من مصطلح "متلازمة تكيَس المبايض" لأنه لا يفسر أعراضًا مثل التعب، تغيَرات الوزن، مقاومة الأنسولين، أو اضطرابات المزاج.

قد يُساهم الاسم الجديد أيضًا في الحد من الالتباس الناتج عن كلمة "أكياس"، والتي كانت من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا حول هذه الحالة.

وأخيرًا، قد يُشجع الاسم الأكثر دقةً على التشخيص المبكر والرعاية الشاملة طويلة الأمد، من خلال تسليط الضوء على الطبيعة الجهازية للحالة.

في الخلاصة؛ ومن منظور التطلع إلى الأمام، يُمثَل الانتقال من متلازمة تكيَس المبايض PCOS إلى متلازمة التمثيل الغذائي التناسلي PMOS، تحولًا مهمًا في كيفية فهم المجتمع الطبي لهذه الحالة الشائعة. وبدلاً من التركيز فقط على المبيضين، يعترف الاسم الجديد بالتأثيرات الأيضية والإنجابية الأوسع التي يمكن أن تؤثر على صحة المرأة طوال حياتها.

وفي حين أن الاسم قد يتغير، فإن الرسالة الأساسية للمريضات تظل مُطمئنة: الحالة نفسها لم تتغير، ولا مبادئ التشخيص أو العلاج. وبدلاً من ذلك، تهدف المصطلحات المقترحة إلى تحسين الفهم، الحد من المفاهيم الخاطئة، وتشجيع رعاية أكثر شمولاً تتمحور حول السيدة نفسها.

في نهاية المطاف، سواء كان يُسمى PCOS أو PMOS، فإن الهدف يظل ذاته - التعرف على الحالة مبكرًا، توفير العلاج الفعال، ودعم النساء في إدارة أعراضهنَ المباشرة وصحتهنَ على المدى الطويل.