العلاقة بين الهرمونات الأنثوية والصيف.. إليكِ ما يحدث داخل جسم المرأة مع ارتفاع الحرارة

الهرمونات الأنثوية تؤثر في تفاصيل كثيرة من حياة المرأة. فهي تنظم وظائف حيوية في الجسم، وتنعكس على الحالة النفسية، وجودة النوم، ومستوى النشاط، وصحة البشرة، وغيرها. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قد تشعر بعض النساء بالإرهاق، ويزداد التعرق، وتتقلب الحالة المزاجية، ما يثير سؤالًا مهمًا هل توجد علاقة بين الهرمونات الأنثوية والصيف؟ وهل يؤثر الطقس الحار فعلًا في الهرمونات الأنثوية، أم أن الأمر لا يتجاوز تأثير الحرارة في الجسم؟

ما العلاقة بين االهرمونات الأنثوية والصيف؟

الحقيقة أن الحرارة لا تُغير مستويات الهرمونات بصورة مباشرة لدى معظم النساء، لكنها قد تؤثر في العديد من العوامل التي تتحكم في الهرمونات، مثل جودة النوم، ومستوى التوتر، وفقدان السوائل، ونمط الحياة اليومي. ولهذا قد يبدو الصيف وكأنه يعبث بتوازن الجسم، بينما السبب الحقيقي أكثر تعقيدًا مما نعتقد.

وبحسب دكتورة أمينة العسلي اختصاصية أمراض النساء والتوليد، تعمل الهرمونات ضمن منظومة دقيقة تتأثر بكل ما يحدث داخل الجسم وخارجه. وعندما ترتفع درجات الحرارة، يبدأ الجسم في بذل مجهود إضافي للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، وهو ما قد ينعكس على بعض العمليات الفسيولوجية، خاصة مع تزامن ذلك مع ظهور أعراض مزعجة مثل: الجفاف، اضطراب النوم، زيادة التوتر، قلة النشاط البدني والتعرض الطويل للشمس.

هل يؤثر الطقس الحار على الهرمونات؟

لا يغيّر الطقس الحار مستويات الهرمونات الأنثوية بصورة مباشرة لدى معظم النساء، لكنه قد يؤثر في عدد من العوامل التي تنعكس على التوازن الهرموني، مثل اضطراب النوم، وزيادة فقدان السوائل، وارتفاع مستويات التوتر والإجهاد. وعند الحديث عن الهرمونات والصيف، تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل بعض الأعراض الهرمونية أكثر وضوحًا، مثل تقلبات المزاج، والإرهاق، واضطرابات الدورة الشهرية، أو زيادة الشعور بالهبات الساخنة لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. لذلك، لا يمكن القول إن حرارة الصيف تسبب اضطرابًا هرمونيًا بحد ذاتها، لكنها قد تزيد من حدة الأعراض لدى بعض النساء، خاصة إذا لم يحرصن على الترطيب الكافي، والنوم الجيد، واتباع نمط حياة صحي..

ما أبرز الهرمونات الأنثوية التي قد تتأثر بالصيف؟

هرمون الإستروجين

يعد الإستروجين من أهم الهرمونات المسؤولة عن صحة المرأة، إذ يؤثر في الدورة الشهرية، المزاج، صحة الجلد، كثافة العظام. وتنظيم الإستجابة لحرارة الجسم. ولذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تشعر المرأة التي تعاني أصلًا من اضطراب الإستروجين بأن أعراضها أصبحت أكثر وضوحًا، مثل: زيادة التعرق، الشعور بالسخونة، الصداع، التعب.

هرمون البروجسترون

يساعد البروجسترون على تهدئة الجسم وتحسين النوم بعد الإباضة. لكن إذا تسبب الصيف في اضطراب النوم أو الإجهاد المستمر، فقد تزداد أعراض انخفاض البروجسترون مثل: الأرق، العصبية، تقلب المزاج، الشعور بالإرهاق.

هل درجة الحرارة تؤثر على البلوغ؟

لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن ارتفاع درجة الحرارة أو الطقس الحار يسبب البلوغ المبكر أو يؤخر البلوغ بصورة مباشرة. لكن الحرارة قد تؤثر بشكل غير مباشر في بعض العوامل المرتبطة بالجهاز الهرموني، مثل: اضطراب النوم، وهو أمر مهم لتنظيم إفراز بعض الهرمونات، الإجهاد الحراري الشديد، خاصة إذا كان مصحوبًا بالجفاف، وتغير النشاط البدني أو الشهية. مع ذلك، فإن هذه التأثيرات لا تُعد سببًا مباشرًا لبدء البلوغ.

أما العوامل التي ثبت أنها تؤثر في توقيت البلوغ بشكل أكبر فهي:

الوراثة (العامل الأهم).

طريقة التغذية.

زيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى الفتيات.

بعض الأمراض الهرمونية أو المزمنة.

التعرض لبعض المواد الكيميائية ذات التأثير الهرموني (اضطرابات الغدد الصماء).

هل يمكن أن يؤثر المناخ الحار على الدورة الشهرية؟

قد تحدث بعض التغيرات البسيطة خلال أشهر الصيف، مثل: تأخر الدورة أو تقدمها أيامًا قليلة، زيادة الشعور بالتعب، احتباس السوائل، وزيادة تقلصات الدورة لدى البعض. ولا يعني ذلك أن الصيف يغيّر الدورة الشهرية مباشرة، وإنما قد يكون السبب هو تغير نمط الحياة خلال الإجازات، أو السفر، أو السهر، أو التعرض للإجهاد الحراري. أما إذا أصبحت الدورة غير منتظمة بشكل متكرر أو انقطعت لفترة طويلة، فيجب مراجعة الطبيب المختص للبحث عن السبب الحقيقي.

لماذا تصبح أعراض ما قبل الدورة أكثر إزعاجًا في الصيف؟

تشعر بعض النساء بأن أعراض ما قبل الدورة الشهرية تكون أشد في الصيف، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

هل الحرارة تؤثر على الخصوبة؟

لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن حرارة الصيف تقلل خصوبة المرأة السليمة. لكن الحرارة الشديدة قد تؤثر بصورة غير مباشرة إذا سببت: الجفاف، الإرهاق الشديد، اضطراب النوم، الإجهاد المزمن. أما النساء اللواتي يعانين من اضطرابات هرمونية مثل تكيس المبايض أو أمراض الغدة الدرقية، فقد يشعرن بازدياد بعض الأعراض خلال الطقس الحار.

هل تختلف استجابة النساء للحرارة حسب المرحلة العمرية؟

نعم، فقد تختلف الاستجابة من امرأة لأخرى بحسب العمر والحالة الهرمونية.

في سن الإنجاب

قد تظهر الأعراض التالية: تقلبات مزاجية، إرهاق، اضطرابات بسيطة في النوم، خلال الحمل. وتصبح الحامل أكثر حساسية للحرارة بسبب زيادة حجم الدم والتغيرات الهرمونية، لذلك تحتاج إلى شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس.

خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاعه

قد تكون الهبات الساخنة أكثر إزعاجًا في الصيف نتيجة انخفاض الإستروجين، ما يجعل النساء أكثر حساسية لارتفاع درجات الحرارة.

كيف تحافظين على توازن الهرمونات الأنثوية خلال الصيف؟

يمكن لبعض العادات اليومية أن تساعد في تقليل تأثير الحرارة على الجسم، مثل:

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

النوم بعمق ودون تقطع لساعات كافية.

تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء.

ممارسة الرياضة في الأوقات المعتدلة.

تقليل الكافيين عند ارتفاع الحرارة.

تجنب التعرض الطويل للشمس.

إدارة التوتر بطرق صحية مثل التأمل أو المشي.

هل يؤثر الطقس الحار في أعراض سن اليأس؟

نعم، فقد يزيد من الشعور بالهبات الساخنة والتعرق الليلي لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعده.

هل يساعد شرب الماء في توازن الهرمونات؟

يساعد الترطيب الجيد في دعم وظائف الجسم المختلفة، ويقلل من تأثير الجفاف والإجهاد الحراري، لكنه لا يعالج الاضطرابات الهرمونية بحد ذاته.

متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

توصي د.أمينة بمراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية، لأنها تشير إلى الإصابة باضطرابات هرمونية تحتاج إلى تقييم طبي.

وهذه الأعراض دوت الخليج:

انقطاع الدورة الشهرية دون حمل.

هبات ساخنة شديدة في سن صغيرة.

تغيرًا ملحوظًا في الوزن دون سبب واضح.

زيادة كبيرة في تساقط الشعر.

تعبًا مستمرًا لا يتحسن.

نزيف غير طبيعي.

ختامًا، ورغم أن الهرمونات الأنثوية لا تتغير بسبب حرارة الصيف وحدها، فإن الطقس الحار قد يؤثر في كثير من العوامل التي تساعد على الحفاظ على توازنها. لذلك، فإن الاهتمام بالترطيب، والنوم الجيد، والتغذية الصحية، وتقليل التوتر، يعد من أفضل الطرق لدعم صحة المرأة خلال أشهر الصيف. وإذا لاحظتِ تغيرات مستمرة أو أعراضًا غير معتادة، فلا تترددي في استشارة الطبيب، لأن التشخيص المبكر هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التوازن الهرموني والحفاظ على خصوبة المرأة.