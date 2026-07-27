لماذا يرغب المراهق بالابتعاد؟

يؤكد اختصاصيو الصحة النفسية أن العلاقة الدافئة مع المراهق لا تعتمد على كثرة النصائح أو الرقابة، بل على شعوره بأنه مسموع ومحترم وآمن داخل أسرته.

التقليل من مشاعره ومشكلاته

قد يبدو ما يقلق المراهق بسيطاً من وجهة نظر الكبار، لكن السخرية من مشاعره أو التقليل من أهمية مشكلاته تجعله يشعر بأن عائلته لا تفهمه.

بدلاً من عبارات مثل: "هذه أمور تافهة" أو "ستتجاوزها"، يحتاج المراهق إلى من يستمع إليه ويمنحه فرصة للتعبير دون أحكام.

تحويل كل حوار إلى محاضرة

إذا كان كل حديث ينتهي بالنقد أو التوجيه أو التذكير بالأخطاء، فقد يتجنب المراهق مشاركة تفاصيل يومه من الأساس.

الحوار الفعّال يبدأ بالاستماع، ثم طرح الأسئلة، قبل تقديم النصيحة عند الحاجة.

الرقابة المفرطة وانعدام الخصوصية

من الطبيعي أن يراقب الأهل أبناءهم لحمايتهم، لكن تفتيش الهاتف أو قراءة الرسائل أو ملاحقة كل تحركاتهم من دون سبب واضح قد يضعف الثقة بين الطرفين.

يشعر المراهق في هذه الحالة بأن خصوصيته غير محترمة؛ ما يدفعه إلى إخفاء المزيد من الأمور بدلاً من مشاركتها.

المقارنة المستمرة بالآخرين

مقارنة المراهق بإخوته أو أصدقائه أو أقاربه قد تؤثر في ثقته بنفسه، وتجعله يشعر بأنه غير مقبول كما هو.

بدلاً من المقارنة، من الأفضل التركيز على تقدمه الشخصي وتشجيعه على تطوير نقاط قوته.

انتقاد شخصيته بدلاً من سلوكه

هناك فرق كبير بين قول: "هذا التصرف غير مناسب"، وقول: "أنت كسول" أو "أنت فاشل".

انتقاد الشخصية يترك أثراً عميقاً في تقدير المراهق لذاته، بينما يساعد التركيز على السلوك في تصحيح الخطأ من دون المساس بثقته بنفسه.

عدم احترام استقلاليته

يسعى المراهق إلى اتخاذ بعض قراراته بنفسه، سواء في اختيار هواياته أو أصدقائه أو طريقة تنظيم وقته.

عندما يرفض الأهل منحه أي مساحة للاستقلالية، قد يشعر بأنهم لا يثقون به، فيبتعد تدريجياً عنهم ويبحث عن مساحة يشعر فيها بحرية أكبر.

تجاهل الوقت المشترك

مع انشغال الدراسة والعمل والأجهزة الإلكترونية، قد تقل اللحظات التي تجمع العائلة دون هدف أو نقاشات جادة.

لكن هذه اللحظات البسيطة، مثل تناول وجبة معاً أو الخروج في نزهة أو ممارسة نشاط مشترك، تسهم في الحفاظ على التواصل وتقوية العلاقة.

عدم الاعتذار عند الخطأ

يظن بعض الآباء أن الاعتذار يقلل من هيبتهم، بينما يرى الخبراء أنه يعلم الأبناء تحمل المسؤولية واحترام الآخرين.

عندما يعتذر أحد الوالدين بعد خطأ أو سوء فهم، يشعر المراهق بأن العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل، وليس على السلطة فقط.