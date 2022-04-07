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طريقة عمل الطاجن التونسي باسهل خكوات، يعتبر الطاجين التونسي من اشهي الاكلات المشهورة في تونس، وهو الوجبات اللذيذة والمغذية كونه يحتوي على مكونات مغذية منها البيض والبقدونس والبطاطس والبصل وعدد من البهارات التي تكسبها مذاق ولا اطيب، ولذلك نود اليوم ان نستعرض معا بأقل تكلفة طريقة تحضير الطاجين التونسي. طريقة عمل الطاجين التونسي المكونات 8 بيضات

حزمة من البقدونس المفروم.

كمية من الروبيان متنظف مسبقا ومقشر .

ثلاثة ملاعق من الزيت

بصلة كبيرة مفرمة ناعما.

علبة صغير من القشطة.

كوب كبير من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ثلاث حبات من البطاطس المقطّعة مكعبات.

كوب صغير من الجبن المبروش.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

رشة من الملح رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الطاجين التونسي في وعاء واسع نضع كمية الروبيان ثم نتركه على نار هادئة. نضيف عليه كمية توابل من الملح والفلفل والكركم والزعتر واكليل الجبل، ونخلطهم معاً جيدا لدقيقة. ثثم نبدأ بإضافة كمية البصل والزيت ونخلطهم مرة اخري المكونات جميعها معاً. ثم نغطي الخليط ونتركه على نار هادئة لدقائق لكي يمتزج ويتشرب ويجف منلديه الماء تماماً. بعد ذلك نضع عليه كاسة أخري من الماء لكي يتشرّب من جديد وينضج تماما معك . في مقلاة واسعة نضع بها الزيت على النار ونتركه حتي يسخن. ثمّ نضع في الزيت كمية مكعبات البطاطس ونتركها حتى تتحمر. ثم نضع فوقه الروبيان كمية البقدونس المفروم وكمية قليلة من الماء ونحرص على التقليب. ثم نتركه قليلا لكي ينشف من الماء مرة أخري. ثمنوزع على الروبيان الجاف كمية القشطة والجبن المبروش والبطاطس مع التقليب الجيد. ثم نضيف فوقه كمية البقسماط التقليب جيدا لكي تختلط المكونات معا وتتجانس بشكل جيدا. نضع خليط الطاجن في وعاء بايركس، ونشعل الفرن على درجة حرارة 180م. ثم ندخل الطاجين ويترك حتي 45 دقيقة. ثم نخرج الطاجين من الفرن ويتركعلى جانب لكي يبرظ ويقدم وصحة وهنا. عمر شويل - جدة كيفية طبخ الطاجين التونسي بالبطاطس والجبن المبشورة بأقل تكلفة وبكمية وفيرة ولطعم شهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية طبخ الطاجين التونسي بالبطاطس والجبن المبشورة بأقل تكلفة وبكمية وفيرة ولطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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