طريقة عمل العصيدة السودانية بدقيق الذرة باستخدام أسهل مكونات العصيدة

طريقة عمل العصيدة السودانية، أطيب الأكلات السودانية وأسهلها، وهي إحدى أشهر أنواع الوصفات في السودان، ولها قيمة شعبية خاصة جدا بها، حيث تصاحب العصيدة أغلب المناسبات السودانية، مثل قدوم المولود أو تقدم كذلك في المولد النبوي الشريف، كما تشتهر الدخن أيضًا في بعض الدول العربية مثل؛ تونس وليبيا، كما تعد وجبة رئيسة على المائدة في عدد من الدول الأخرى مثل اليمن وكذلك جنوب المملكة العربية السعودية وشرقها، حيث يتم تحضير اشتقاق وجبات شهيرة أخرى منها مثل؛ الزوم أو المطيط، ويتم تحضير خطوات عمل العصيدة السودانية بأكثر من كيفية، تختلف حسب مقادير عصيدة سودانية، حيث يتم عملها إما على كيفية عمل العصيدة السودانية بالزبادي، أو كيفية عمل العصيدة بالدقيق الأبيض، أو خطوات عمل العصيدة السودانية بالخمار، كما يمكنك تنفيذ كيفية عمل العصيدة السودانية بالعجين المر، أو اتباع الكيفية الأشهر وهي؛ طريقة عمل العصيدة السودانية بدقيق الذرة، وتعدد أسماؤها في الدول الأخرى وفقا لمقاديرها.

كيف اعمل عصيدة سودانية

كما ذكرنا أن العصيدة، وجبة حاضرة لكافة المناسبات الاجتماعية، وهي إحدى أشهر وجبات ووصفات الثقافة الشرقية، فهذا لا يعني أن العصيدة، هي الوجبة الشعبية المعروفة داخل المملكة، خاصة في الشرق والجنوب منها، ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى السودانية، التي انتقلت إلى الثقافة السعودية والعديد من الثقافات العربية الأخرى مثل؛ طريقة عمل المفالت الجيزاني، وطريقة عمل المعفش الجيزاني، وكذلك طريقة عمل الحيسية الجيزانية، بالإضافة إلى طريقة عمل السمبوسة السعودية بالفرن، وأخيرًا طريقة عمل دمعة الدجاج على الطريقة السودانية، جربي تلك الوجبات المختلفة، واستمتعي بثقافة شعبية قديمة في الطهي.

مكونات العصيدة السودانية

6 ملاعق صغيرة دقيق ذرة.

كوبان من الماء.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

كوبان من الحليب الرائب.

4 ملاعق صغيرة من الأرز المطحون ناعمًا.

طريقة عمل العصيدة السودانية بدقيق الذرة