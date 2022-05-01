موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس || ميعاد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في العاصمة التونسية وجميع المدن التونسية

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث شهدت مؤشرات البحث على جوجل تزايداً كبيرا بحثا عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى كافة أنحاء المدن التونسية، حيث سنكون صباح يوم الغد على موعد مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك اعادة الله على جميع الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى تونس

تدور تساؤلات بين العديد من المواطنين حول مواعيد صلاة عيد الفطر فى تونس، حيث قد تم الاعلان بشكل رسمي على ان يكون موعد اول ايام عيد الفطر المبارك بداية من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثاني من مايو، على ان تختلف مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع الولايات التونسية عن بعضهم البعض حيث يتم تحديد مواعيد صلاة عيد الفطر بعد حدود نحو 15 دقيقة من شروق شمس أول أيام عيد الفطر المبارك، على ان تحدد السلطات التونسية مواقيت صلاة عيد الفطر على مستوى كافة المدن التونسية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

مواقيت صلاة عيد الفطر فى تونس

أعلنت السلطات التونسية على ان يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمشيئة الله عند تمام الخامسة و39 دقيقة صباحاً، على ان ينعاد علينا على جميع الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات

تهنئة عيد الفطر المبارك

نستعرض مع حضراتكم الان اجمل عبارات تهاني عيد الفطر المبارك ينعاد علينا على جميع الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات على نحو فقرات مكتوبة جاءت على النحو التالي:-