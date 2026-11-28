احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 11:17 مساءً -

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وصور المتسابقين الست المشاركين في الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، والثانية من المرحلة الثانية، والمقرر إذاعتها مساء اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن تُعرض عبر منصة «WATCH IT» في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وضمت قائمة المتسابقين المشاركين في الحلقة: حسن الأصمعي، ومحمود غرابة، وعبد الرحمن أبو فايد، ومحمد أبو ليلة، ويوسف الصواف، ومحمد الخولي، في منافسة قرآنية تستهدف إبراز المواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

ويستهدف برنامج «دولة التلاوة» اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، عبر المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج مليوني جنيه، بواقع مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل، ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد. كما تشمل المكافآت تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم.

وتُعرض حلقات برنامج «دولة التلاوة» في التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، فيما تُعرض عبر منصة «WATCH IT» في الحادية عشرة مساءً. وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.