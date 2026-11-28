احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 10:25 مساءً -

استهل فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على المغرب الفاسي المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة القارية.

ونجح بيراميدز في حصد أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات، بعدما حسم المواجهة بهدفين سجلهما عبد الرحمن مجدي وأحمد عبد القادر خلال الشوط الثاني.

وافتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 56، بعدما انفرد بحارس مرمى المغرب الفاسي إثر تسلمه الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتقدم داخل المنطقة ويسدد بقوة في الشباك معلنا تقدم بيراميدز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح البديل أحمد عبد القادر في إضافة الهدف الثاني، بعدما تابع كرة عرضية من زميله إيفرتون دا سيلفا، ليسددها باتجاه المرمى ويتصدى لها الحارس المغربي، قبل أن يعيد عبد القادر الكرة إلى الشباك.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ في الدفاع، بينما شارك في الوسط محمود صابر وحامد حمدان وعبد الرحمن مجدي ومحمود زلاكة ومصطفى فتحي، وقاد يوسف أوباما خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء زياد هيثم وإياد العسقلاني وأحمد توفيق وأحمد عاطف قطة وناصر ماهر وعودة فاخوري وإيفرتون دا سيلفا وأحمد عبد القادر ومصطفى زيكو.

وبهذا الانتصار بدأ بيراميدز مشواره الأفريقي بثلاث نقاط ثمينة، ليتصدر مجموعته وفقا لما أوردته التغطية الإخبارية للمباراة.