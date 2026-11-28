احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 10:25 مساءً -

استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على الأفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط في البطولة.

ونجح شيكو بانزا في منح الزمالك بداية قوية بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، مستغلا كرة تابعها داخل منطقة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة مبكرا.

وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز النتيجة بهدف ثان، بينما سعى لاعبو الأفريقي التونسي إلى العودة في المباراة وإدراك التعادل، دون أن يتمكن أي من الفريقين من تغيير النتيجة.

وشهدت الدقيقة 34 تسجيل أحمد شريف هدفا جديدا للفريق الأبيض، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وتعرض الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة في الدقيقة 47، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله والدفع بأحمد عبد الرحيم «إيشو» بدلا منه.

وأجرى الزمالك عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، حيث شارك حسام أشرف وأحمد ربيع بدلا من عبد الله السعيد وأحمد شريف في الدقيقة 73، قبل أن يدخل محمود جهاد ومحمود بنتايج بدلا من شيكو بانزا وآدم كايد في الدقيقة 86.

وحافظ الفريق الأبيض على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات ويبدأ مشواره القاري بحصد النقاط الثلاث.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل ضم محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر، وفي الوسط محمد شحاتة وآدم كايد وعبد الله السعيد، بينما قاد الهجوم شيكو بانزا وأحمد شريف وعدي الدباغ.