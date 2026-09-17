وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكى متحدثا رسميا باسم الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - أصدر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة خلفا للسفير تميم خلاف.

ويأتي تعيين السفير نادر زكي بعد صدور قرار جمهوري بتعيين السفير تميم خلاف سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى لبنان.

ويمتلك السفير نادر زكي خبرة دبلوماسية متنوعة حيث سبق أن شغل منصب سفير مصر لدى الفلبين كما تولى في وقت سابق منصب أمين عام وزارة الخارجية.

كما عمل زكي في عدد من السفارات المصرية بالخارج من بينها سفارات مصر في الخرطوم وبيروت واستكهولم وبنما سيتي وتولى كذلك مسؤولية إدارة شؤون دول الخليج العربي واليمن.

وسبق للسفير نادر زكي العمل مديرا لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى جانب عمله في القطاعين الاقتصادي والأوروبي بالوزارة.

وحصل السفير نادر زكي على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1998 كما حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كومبلوتنسي الإسبانية عام 2008.

ويأتي توليه مسؤولية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والإشراف على إدارة الدبلوماسية العامة في إطار انتقاله إلى مهمة جديدة بعد مسيرة شملت العمل الدبلوماسي في عدد من الملفات والمواقع داخل مصر وخارجها.