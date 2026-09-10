النيابة تقرر حبس أب فى دمياط لاتهامه بقتل طفلته لخلافات مع طليقته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن إشتباه الأجهزة الأمنية فى أحد الأشخاص لقيامه بقتل كريمته بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 سبتمبر الجاى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط من الأهالى، بقيام أحد الأشخاص بقتل كريمته داخل شقته السكنية بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تم العثور على جثمان طفلة (سن 4) وبها جرح طعنى نافذ، وقام مرتكب الواقعة، والدها ويعمل سائق، بالتوجه للقسم من تلقاء نفسه، وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 8 سبتمبر الجارى توجه لمنزل عائلة طليقته كائن بدائرة المركز، وإصطحب كريمته لقضاء اليوم معها بالشقة محل سكنه، وحال وصولهما قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لخلافات بينه وطليقته ورفضها الرجوع له، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.