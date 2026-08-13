وزير الخارجية : التعاون فى مجالات دفاعية يحتاج إلى دراسات معمقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 11:13 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنه حينما يتعلق الأمر بتعاون فى مجالات دفاعية ويكون هناك التزامات فى هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة فى ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية.

جاء ذلك رداً على سؤال حول رؤية مصر لاتفاق مكة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، اليوم /الخميس/، بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الخارجية: "إننا منخرطون فى الإطار الرباعي، ومصر لديها علاقات متميزة مع المملكة العربية السعودية و تركيا و باكستان، لا تقتصر على المجلات السياسية بل تتعداها إلى مجالات مختلفة، ومصر حريصة كذلك على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث.

وأضاف: أننا على دراية بهذا الأمر منذ البداية، ومنذ ذلك الحين يتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية، وبالتأكيد هناك أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية فى الإقليم فى ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة.. ونحن نتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات بما فى ذلك المبادرة الخاصة بأمن البحر الأحمر بمنتهى الجدية، ولكن نظرا لوجود اعتبارات دستورية وقانونية مختلفة فيتم دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب، ونحن ندرسه بكل جدية ومن مختلف جوانبه؛ لأن هناك أمورا قانونية وفنية ودستورية يتم دراستها بدقة لاتخاذ القرار المطلوب.