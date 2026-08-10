الزمالك يختتم تدريباته بمعسكر العاصمة الجديدة استعدادًا لودية البلاستيك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 11:41 مساءً -

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بعدما خاض مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق للفريق.

وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال مران اليوم، في ظل الاستعداد لخوض مباراة البلاستيك الودية المقرر لها غدًا الثلاثاء، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد.

وأشرف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، على الفقرة البدنية التي شهدت أداء مجموعة من التدريبات المتنوعة، قبل الانتقال إلى فقرة خفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وشهدت الفقرة توجيهات مستمرة من معتمد جمال وجهازه المعاون، لتصحيح الأخطاء ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين.

واختتم الزمالك مرانه بتقسيمة فنية مصغرة، شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي تم التدريب عليها، ضمن برنامج الإعداد للمباريات الرسمية في الموسم الجديد.

ويواصل الزمالك تحضيراته للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.