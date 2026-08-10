مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحى اللبنانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 11:41 مساءً - في إطار حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية تبلغ حمولتها نحو 10 أطنان، وذلك دعما للقطاع الصحي اللبناني.

وتأتي هذه الشحنة في إطار المساعدات المصرية المتواصلة المقدمة إلى لبنان الشقيق، والذي بلغ اجمالي حجمها ۱۱۰۰ طن من المواد الإغاثية والإنسانية منذ عام ٢٠٢٤، بما يعكس استمرار وقوف مصر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، والحرص على الإسهام في دعم قدرات الدولة اللبنانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية.

وتجدد مصر تأكيدها على مواصلة دعمها للبنان الشقيق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة.