محمد صلاح: لم أتوقع هذا الحب الجماهيري.. ومتحمس لبدء رحلتي مع طرابزون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 10:21 مساءً - أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الجماهيري الحافل الذي حظي به خلال حفل تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق على ملعب النادي، مؤكدًا أن حجم الحب الذي لمسه من الجماهير فاق كل توقعاته.

وقال محمد صلاح، خلال كلمته على هامش حفل تقديمه: "لم أتوقع هذا الحب من الجمهور، وبسبب هذا الحب لا يمكنني الانتظار لأبدأ اللعب مع الفريق."

صلاح

وشهد ملعب الفريق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت المدرجات بالمشجعين الذين حرصوا على استقبال قائد منتخب مصر، وسط أجواء احتفالية مميزة وهتافات متواصلة ترحيبًا بانضمامه.

وتفاعل صلاح مع الجماهير التي احتشدت في المدرجات، قبل أن يوجه لهم التحية، معربًا عن تطلعه لرد هذا الدعم بتقديم أفضل مستوياته والمساهمة في تحقيق النجاحات مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل.



بدأت جماهير نادي طرابزون سبور التركي في التوافد بكثافة إلى مدرجات ملعب "بابارا بارك"، استعدادًا لحفل تقديم النجم المصري محمد صلاح، في أجواء احتفالية استثنائية ينتظرها عشاق النادي.

جماهير طرابزون سبور تحتفل بصفقة محمد صلاح

وشهدت محيط الملعب ازدحامًا كبيرًا قبل انطلاق الحفل، حيث حرصت الجماهير على التواجد مبكرًا من أجل استقبال قائد منتخب مصر، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل تركيا وخارجها.