القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة المنصورى جنوبى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 09:29 مساءً - أوضح أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بلدة المنصوري في جنوب لبنان تحظى باهتمام كبير من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي نظراً لموقعها الجغرافي والاستراتيجي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها تتاخم بلدة البياضة التي وصل إليها جيش الاحتلال براً، كما وصل إلى أطراف المنصوري أو ما يُعرف بـ«مشاع المنصوري»، قبل أن يحول اتفاق وقف إطلاق النار دون مواصلة تقدمه البري باتجاه البلدة.

وتابع، أن المنصوري تتاخم أيضاً بلدة مجدل زون التي شهدت الحادثة الأمنية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من عناصره إثر انفجار داخل منزل كانت قواته تتوغل فيه أو تقوم بتفتيشه.

وأشار إلى أن قرب المنصوري من كل من مجدل زون والبياضة، حيث تتمركز قوات الاحتلال، يمنحها أهمية عسكرية خاصة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن بلدة المنصوري تعد من البلدات الاستراتيجية في قضاء صور، كما أنها تطل على البحر المتوسط، وهو ما يزيد من أهميتها بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنها كانت تمثل المحطة التالية للقوات الإسرائيلية في حال استمرار العملية البرية.

وتابع، أن البلدة تعرضت خلال الأشهر الماضية لعمليات قصف مدفعي متكررة، إلا أن الغارات الأخيرة تعد الأولى التي يسبقها إنذار رسمي يطالب السكان بإخلاء البلدة قبل تنفيذها.