رئيس المتحدة للرياضة: نبدأ فصلًا جديدًا مع الأهلي بأكبر عقد رعاية في تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 11:13 مساءً - أكد محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أن حفل الإعلان عن عقد رعاية النادي الأهلي يمثل حدثًا تاريخيًا، يجمع بين أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم وإحدى أكبر الشركات الاقتصادية، وهي فودافون، في شراكة تمتد لأربع سنوات.

وقال لطفي، خلال كلمته في حفل توقيع عقد الرعاية: "نشهد اليوم حدثًا تاريخيًا يجمع ناديًا من أعرق أندية الكرة في العالم مع كيان اقتصادي عريق مثل فودافون."

"أكبر عقد رعاية في تاريخ الأهلي"

وأضاف رئيس الشركة المتحدة للرياضة: "من هذه اللحظة نبدأ الفصل الثاني من شراكتنا مع النادي الأهلي، من خلال أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي، وهو ليس مجرد عقد رعاية، بل شراكة حقيقية بين أكبر ثلاثة كيانات لخدمة جماهير الكرة المصرية على مدار السنوات الأربع المقبلة."

وأشار إلى أن الاتفاق يعكس حجم الأهلي وقيمته التسويقية، ويؤكد استمرار العمل على تنفيذ مشروعات استثمارية وتسويقية تواكب مكانة النادي محليًا وقاريًا ودوليًا.

رسالة خاصة إلى محمود الخطيب

وحرص محمد يحيى لطفي على توجيه الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على دعمه وثقته في إنجاح هذه الشراكة، قائلًا: "أتوجه بالشكر للكابتن محمود الخطيب "بيبو"، معشوق جماهير الكرة المصرية، على دعمه الكبير، والذي كان له دور مهم في الوصول إلى هذه الشراكة التاريخية."

شراكة تستهدف خدمة جماهير الكرة المصرية

واختتم رئيس المتحدة للرياضة كلمته بالتأكيد على أن الشراكة الجديدة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يحقق قيمة مضافة للنادي الأهلي، ويخدم جماهير الكرة المصرية، ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على المستويين التسويقي والاستثماري.

ينطلق مساء اليوم، الإثنين ، تحت سفح الأهرامات ، حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي ، حيث سيتم إعلان فودافون راعياّ لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة ، بحضور نجوم النادي الأهلي و نجوم الرياضة المصرية ، و كبار المسئولين بشركتي فودافون و المتحدة للرياضة .

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للرياضة؛ خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية، بعدما بذلت جهودا كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءا من دعم الأنشطة الرياضية نفسها، ومرورا بتطوير أدوات التسويق والقطاعات التجارية للرياضات المختلفة، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها.

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك؛ ويؤكد أيضا أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.