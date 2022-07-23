الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأحد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 36 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 36 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 24

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 45 32

الرياض 44 32

المنامة 40 35

أبوظبى 42 33

الدوحة 42 33

الكويت 47 32

دمشق 37 20

بيروت 30 26

عمان 33 20

القدس 31 18

غزة 30 23

بغداد 44 25

مسقط 35 32

صنعاء 23 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 32 24

تونس 37 24

الجزائر 30 23

الرباط 34 22

نواكشوط 30 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام أباد 30 25

نيودلهى 33 28

جاكرتا 31 24

بكين 35 25

كوالالمبور 32 25

طوكيو 31 25

أثينا 38 27

روما 34 23

باريس 30 19

مدريد 37 24

برلين 28 18

لندن 27 18

مونتريال 29 20

موسكو 28 17

نيويورك 35 27

واشنطن 37 26