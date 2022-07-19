عاجل- شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، فيما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.





وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 24

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 35 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 39 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 40 25

قنا 41 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 25

الشلاتين 38 29

أبو رماد 36 30

حلايب 36 30

رأس حدربة 34 31 درجات الحرارة بالمدن والعواصم العربية العظمى الصغرى

مكة 40 29

المدينة 46 35

الرياض 45 29

المنامة 40 34

أبوظبى 42 35

الدوحة 41 34

الكويت 47 32

دمشق 39 19

بيروت 30 26

عمان 34 21

القدس 32 19

غزة 31 22

بغداد 48 30

مسقط 32 30

صنعاء 21 15

الخرطوم 37 28

طرابلس 31 23

تونس 38 25

الجزائر 29 24

الرباط 30 20

نواكشوط 28 23 درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم العظمى الصغرى

أنقرة 28 13

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 33 26

نيودلهى 32 27

جاكرتا 32 24

بكين 33 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 32 24

أثينا 30 25

روما 34 23

باريس 27 17

مدريد 36 24

برلين 35 20

لندن 27 16

مونتريال 30 24

موسكو 20 14

نيويورك 35 25

واشنطن 35 26

أديس أبابا 19 14

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