نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. نعى شينزو آبى والتهانى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - السيسى ناعيا شينزو آبى: كان صديقا مخلصا لمصر داعما لها فى كل الأوقات

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة الماضى، رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، إثر عملية اغتيال غادرة".



الرئيس السيسى يتلقى التهنئة من أمير قطر بمناسبة عيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة الماضى، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير دولة قطر توجه بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.



الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة الماضى، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للشيخ محمد بن زايد متمنيا سيادته للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.

أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.



الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة الماضى، اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.



وصرح بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



السيسى يهنئ رئيس الوزراء العراقى بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من أخيه الرئيس السيسى، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجزائرى بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

السيسى يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى: أتمنى لبلدكم الازدهار والتقدم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا.



السيسى يهنئ الرئيس التونسى بعيد الأضحى المبارك

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجه الرئيس السيسى بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسى نعمة الأمن والاستقرار.

السيسى يهنئ البرهان بعيد الأضحى: أتمنى للسودان الخير والرخاء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

السيسى يهنئ هاتفيا رئيس الحكومة اللبنانية بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نجيب ميقاتى، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للشعب اللبنانى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقى برهم صالح.

وهنأ السيسى أخيه الرئيس العراقى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن التقدير والامتنان للرئيس السيسى، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.



متحدث الرئاسة ينشر صورا من أداء الرئيس السيسى صلاة العيد بمسجد المشير

نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، صورا من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد المشير طنطاوى.

شارك فى أداء صلاة عيد الأضحى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء.

الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت، اتصالاً هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن الشقيق بكل التقدم والازدهار، وقد أعرب جلالة الملك عبد الله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.



الرئيس الفلسطينى يهنئ السيسى بحلول عيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقد توجه الرئيس الفلسطينى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس محمود عباس، متمنيا للشعب الفلسطينى الشقيق كل الخير والاستقرار.



الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلى، يائير لابيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى قدم التهنئة للرئيس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ الرئيس يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.



الرئيس السيسى والعاهل السعودى يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



السيسى: كلمة بن زايد وضعت خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ كلمة أخى الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتى الشقيق التى وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية".