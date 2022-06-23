تعاون بين كونكريت بلس للهندسة و«شباب القادة» لتنفيذ برنامج «خبراء التعلم»

جدة - نرمين السيد - ‎أعلنت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات ومؤسسة شباب القادة، عقد شراكة استراتيجية لإطلاق "برنامج تدريب خبراء التعلم" والذى يهدف إلى توفير فرصة حقيقية لطلاب كليات هندسة لممارسة الحياة العملية فى مواقع كبرى صروح قطاع الإنشاءات والهندسة بمصر.





وذلك من خلال برنامج معد بعناية يساعدهم على اكتساب الخبرات وعمل معايشة فعليه لتطبيق ما درسوه من نظريات ومواد علمية على أرض الواقع وأيضا يعزز روح القيادة والإقدام لدى المتدرب.

‎وتعد مؤسسة شباب القادة الأبرز فى قطاع مؤسسات المجتمع المدنى لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة واكتساب خبرات التعلم لمواجهة مستقبل سوق العمل والحياة الوظيفية بمختلف قطاعاتها، كما أن شركة كونكريت بلس من كبرى صروح قطاع الإنشاءات والهندسة بمصر والتى تمتد بجذورها فى هذا القطاع لأكثر من الربع قرن.

‎وتستهدف شركة كونكريت بلس من هذه الشراكة تنفيذ أحد أهداف خطتها الاستراتيجية بتحقيق دورها المجتمعى بالمشاركة مع المجتمع المدنى فى دعم وتنمية وتأهيل الشباب الذى يعد ثروة هذا الوطن الحقيقية وأمله فى تحقيق طموح المستقبل.

‎وفى هذا الإطار يقول المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات أن التدريب والتأهيل وخاصة بنظام المحاكاة والمعايشة سيكون له بصمة قوية فى حياة هؤلاء الشباب الذين سيشملهم برنامج التدريب خاصة وأن الممارسة فى مجال الانشاءات جزء مهم، إلى جانب الدراسة والعلم وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا البرنامج لنخرج كل عام جيل من طلاب الهندسة يمتلك العلم والخبرة فى نفس الوقت ونفتخر أن تكون "كونكريت بلس" قبلة لراغبى اكتساب الخبرة من طلابنا الذين يسعون للمشاركة فى بناء مستقبل وطنهم.

‎ويضيف أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والعضو المنتدب والمؤسس لشباب القادة، أننا نستهدف من هذا البرنامج ليس فقط اكتساب الخبرات العملية فى قطاع الإنشاءات لطلاب الهندسة ولكن نعززهم بتعلم القيادة ومهارة اتخاذ القرار؛ لأن ما سيكتسبونه من خبرة فى هذا البرنامج التدريبى المعد خصيصاً لهم سيرافقهم طيلة مشوارهم العملى بعد تخرجهم من الجامعة وإنضمامهم لسوق العمل.

وتابع: وبفضل ما اكتسبته المؤسسة من خبرة طوال الخمس سنوات الماضية فإننا نعمل على أفضل أدوات التقييم الدولية لإيجاد القادة بين الشباب ومنحهم فرصة التأهيل والتطوير، ودخولنا فى شركة مع صرح وطنى كبير مثل كونكريت بلس سيشجعنا على الاستمرار التوسع فى قطاع الإنشاءات والمقاولات بشكل كبير لتقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل والقيادة لطلابنا فى كليات الهندسة.

نبذة عن شركة كونكريت بلس

تعد شركة كونكريت بلس من أبرز الصروح فى قطاع الإنشاءات فى مصر بما قدمته من خدمات طوال 25 عاماً منذ تأسيسها عام 1998 على يد المهندس طارق يوسف والمهندس حسام فكرى، ولها بصمة إنشائية بجميع ربوع مصر ودائماً ما تحمل رؤية لتطوير المستقبل من خلال ما تضمه من كوادر بشرية على أعلى مستوى من الخبرة استطاعوا أن يجعلوا من "كونكريت بلس" علامة بارزة فى قطاع الانشاءات محلياً وإقليميا.

‎نبذة عن مؤسسة شباب القادة

‎مؤسسة شباب القادة هى من أبرز مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى برامج تأهيل وتطوير الشباب وتعززهم بالقدرات القيادية وتعمل منذ 5 سنوات بين طلاب وشباب الجامعات المصرية ببرامج تدريبية متنوعة، كما ركزت على تأهيل المرأة فى مدارس التعليم الفنى والمهنى.

وقد نجحت مؤسسة شباب القادة فى جذب العديد من الشباب من خلفيات متعددة، وذلك للعب دور إيجابى فى المجتمع، وترك بصمه فيه، فهم جيل قادة المستقبل الذى تحتاجه بلادنا الحبيبة، وبرامج مؤسسة شباب القادة الثلاثة هى "القيادة" و"رابطة القيادة" و"هى تقود".