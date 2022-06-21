حار نهارا ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وقال الخبراء- فى بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 20

السلوم 28 19

سيوة 35 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 35 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 21

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 37 25

الشلاتين 34 25

أبو رماد 34 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 45 29

الرياض 47 33

المنامة 40 32

أبوظبى 44 31

الدوحة 43 31

الكويت 48 32

دمشق 33 17

بيروت 29 25

عمان 28 19

القدس 27 17

غزة 28 23

بغداد 38 24

مسقط 38 34

صنعاء 28 16

الخرطوم 40 30

طرابلس 33 23

تونس 38 22

الجزائر 26 19

الرباط 23 14

نواكشوط 29 24

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 29 21

نيودلهى 35 26

جاكرتا 32 24

بكين 32 22

كوالالمبور 30 24

طوكيو 29 24

أثينا 35 23

روما 34 21

باريس 25 17

مدريد 24 14

برلين 27 14

لندن 26 14

مونتريال 22 18

موسكو 20 13

نيويورك 22 19

واشنطن 34 20

أديس أبابا 21 13