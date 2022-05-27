التضامن فى أسبوع.. إجراء قرعة الحجاج وإطلاق برامج خدمية مختلفة

جدة - نرمين السيد - السبت 21 مايو

- برنامج "وعى" يستكمل تدريب الرائدات الاجتماعيات فى برنامج "الألف يوم الأولى من حياة الطفل" وسبل تحسين صحة الأم والطفل فى محافظات أسوان وسوهاج والبحر الأحمر وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية ومرسى مطروح.

- فى إطار الاهتمام بتطبيق معايير الجودة على المؤسسات التعليمية المختلفة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يجرى دراسة بعنوان "المدرسة الفعالة وتحسين نوعية التعليم".

- برنامج "فرصة" يواصل جلسات "التعديل السلوكى للشباب والتحفيز للالتحاق بسوق العمل" فى محافظة الغربية، وتنفيذ برنامج تدريبات حرفية على صناعة الكليم والسجاد اليدوى بالمحافظة.

الأحد 22 مايو

- وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 3 آلاف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443-2022.

- وشاركت فى المهرجان الدولى للسينما البيئية بقابس بتونس فى دورته الرابعة، عبر الڤيديو كونفرانس بشأن مشاركة فيلم "ديارنا" فى مسابقات المهرجان.

- التضامن تنتهى من مقابلات المرحلة الثانية من مسابقة اختيار الرائدات الاجتماعيات، لتستكمل إجمالى 20،000 رائدة وتستهدف تضمين 1000 رائد اجتماعى لتعزيز وعى الشباب والرجال.

الإثنين 23 مايو

- وزيرة التضامن ترافق وفد مجموعة البنوك الدولية بإيطاليا ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية بالقاهرة فى زيارة لجمعية "تواصل" فى منطقة اسطبل عنتر لاستعراض أنشطتها فى الحرف اليدوية والتنمية المتكاملة للأطفال والنشء وتغيير الوعى المجتمعى للأسر.

- بنك ناصر يحقق زيادة بنسبة 27٪؜ فى ميزانية شهر إبريل 2022، حيث بلغت 33 مليار جنيه مقارنة بإجمالى 26 مليار جنيه فى يونيو 2021.

- وزيرة التضامن تطلق برنامج "أثر الشباب" و"الأسر القوية" فى إطار أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوقع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

- وتعقد اجتماعا للتوسع فى تسويق برامج وخدمات الوزارة عبر وسائل الاعلام الاجتماعى، بعد وصول عدد متابعى صفحة "فيس بوك" وزارة التضامن إلى 2 مليون.

الثلاثاء 24 مايو

- وزيرة التضامن تشارك فى اجتماع عبر الڤيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى منتدى منظمات المجتمع الدولى وتتحدث عن "جهود الحماية الاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا وتخفيف حدة آثارها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية".

- القباج تمد جسور التعاون مع "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، وتستقبل وفد التحالف برئاسة د. نهى طلعت، لبحث سبل التعاون لتخفيف حدة الظروف الاقتصادية والتنسيق بشأن عام المجتمع المدنى.

- التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا مع جميع الوزارات المعنية أعضاء اللجنة العليا للتأثيث، لمتابعة الموقف التنفيذى لتأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل، وتؤكد على إنهاء تأثيث وحدات الخيالة قبل منتصف يونيو 2022.

- كما شاركت فى اجتماع عبر الڤيديو كونفرنس مع السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الجزائرية لمناقشة نصوص بروتوكول التعاون بين البلدين فى المجالات التنموية.

الأربعاء 25 مايو

- وزيرة التضامن تجتمع مع الاتحاد التعاونى الإنتاجى لبحث تحديات التعاونيات ولاستشراف سبل التعاون لتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى تعزيز فرص العمل وإنعاش الاقتصاد المحلى.

- مشروع "مودة" يبدأ فعاليات ورشة عمل تدريب مدربين لإعداد شبكة من المدربين الشباب فى خمس محافظات، وتنفيذ أربع تدريبات متخصصة للمخطوبين بمحافظتى الجيزة والسويس.

- وزيرة التضامن تعقد اجتماعا موسعا للجنة "التحول الرقمى" بوزارة التضامن الاجتماعى لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية لرقمنة 21 برنامج بالوزارة بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برامج تدريبية عن "مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان" بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بمحافظتى دمياط والدقهلية.

الخميس 26 مايو

- وزارة التضامن الاجتماعى تشارك مؤسسة "آل قرة" وشركة من شركات السويدى "سيكو تكنولوجى" فى الاحتفال بتخريج دفعة من ذوى الإعاقة السمعية ببرنامج التلمذة المهنية وتعلن عن حزمة مزايا تشغيلية للصم وضعاف السمع.

- التضامن الاجتماعى تحصد جائزة "الواحة الذهبية" بالمهرجان الدولى بقابس فى الجمهورية التونسية عن فيلم " ديارنا".

وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير المالية تعقد اجتماعا مشتركا لمناقشة موازنة الوزارة للعام 2022-2023 ويبحثا سبل تذليل أية عقبات مالية لتيسير تنفيذ برامج الوزارة.

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