اجتماعات ونشاط برلمانى.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 91، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 13 الى 19 مايو الجارى.





وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث تناول الاحتماع متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية، فضلا عن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة التونسى، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس فى مجال الثروة الحيوانية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية فى مجال تحسين السلالات والأمصال واللقاحات البيطرية.



وخلال هذا الأسبوع، ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلمة أمام مجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية، كما أعلن وزير الزراعة، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن.

كما قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضى، وذلك خلال زيارته لمقر بعثة دولة الإمارات بالقاهرة، لهذا الغرض، كذلك استقبل وزير الزراعة، المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة والمؤسسة.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية ابريل 2022، حيث تم تنفيذ 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية، كما أطلق معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظة سوهاج، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشرف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندى يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضبط 150 طن أعلاف و2570 عبوة إضافات أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف، كذلك ادخل المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف معمل مصغر محمول متكامل للكشف الاولى عن السموم الفطرية بمواد العلف وخاماتها تمكن لجان المرور المفاجئ من الكشف عن السموم الفطرية والتأكد من سلامة الاعلاف فى 20 دقيقة.



وأصدر معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة تقريرا يتضمن أهم أنشطة المعهد خلال شهر أبريل الماضى، حيث جاء أبرزها فى تسليم تقارير لتقنين واضعى اليد لمساحة 75 فدانا، كما تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات المحاصيل الصيفية المنزرعة من القطن والذرة فى محافظة المنوفية، كما تم تفقد قاعدة الجراد بالغربية، كذلك نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية الدورة التدريبية مع شركة تواصل للتدريبات بالمنصورة تحت عنوان العلاج بسم النحل، كما استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفد من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى خبراء أسبان فى مجال تعظيم الإستفادة من شرش اللبن.



وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات ملخص الأنشطة والخدمات التى قدمها المعهد خلال شهر أبريل، حيث تمثل أبرزها فى متابعة المحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنشطته البحثية والارشادية والانتاجية، كما شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، فى فعاليات المؤتمر العلمى السادس لقسم الإقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة بنها حول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعى، كما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل، خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 6500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالأرقام.