نشاط الرئيس فى أسبوع.. قرارات لدعم المشروعات ومتابعة مستمرة لملف كورونا

جدة - نرمين السيد - فى مطلع الأسبوع، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، خاصةً فى منطقتى توشكى بجنوب الوادى والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلاً عن محافظتى بنى سويف والمنيا.

واطلع الرئيس على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور، وتوفير المقنن المائى، وتطبيق أنسب وسائل الرى الحديثة، وإمدادات التغذية الكهربائية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ويساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك فتح آفاق التصدير، وهو الأمر الذى يعزز من دور قطاع الزراعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى التخصصات المختلفة.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نعى شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداءً لرفعة مصر وأمنها، وقال: "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب، هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها".

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (صور)

كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى شهداء الحادث الإرهابى بسيناء

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصرى فى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابى الغادر الذى وقع فى غرب سيناء، مؤكداً على تضامن الأردن الكامل مع مصر فى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه أعرب رئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتى تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للاردن حكومة وشعباً كل استقرار وسلام.

الرئيس التونسى يعزى السيسى فى شهداء سيناء

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء للرئيس، ومصر حكومةً وشعباً فى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابى الذى وقع فى غرب سيناء، ووقوف الجهورية التونسية بجانب مصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.

البرهان يؤكد للسيسى تضامن ومساندة السودان لمصر فى مكافحة الإرهاب

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الذى أعرب للرئيس عن خالص التعازى فى شهداء العملية الإرهابية التى وقعت فى غرب سيناء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب.

وأعرب الرئيس من جانبه عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التى تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدى وشعبى وادى النيل.

السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية ركيزة أساسية لصون السلم بالمنطقة

وتضمن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبال الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكرى الأمريكى، والمستشار السياسى لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدج الفتاح السيسى، رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية فى زيارته إلى مصر، مؤكداً سيادته على أهمية التعاون العسكرى المشترك فى إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتى تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصةً فى ظل الظروف التى تمر بها، والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التى تهدد الأمن والاستقرار، وفى مقدمتها الإرهاب الذى يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته، مستعرضاً فى هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.

الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذى بشكل دورى، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً فى الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين فى الريف المصرى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على صحة الملك سلمان

إلى ذلك، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيا بسمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

الرئيس السيسى يتابع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزى مجمل الوضع النقدى الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات فى السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبى بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

السيسى يؤكد لمستشار الأمن الأمريكى موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وبريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس القومى الأمريكى، وأريانا برينجوت كبير مستشارى رئيس مجلس الأمن القومى الأمريكى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى نقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصرى الأمريكى، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصةً فى ضوء الدور المصرى الهام بقيادة الرئيس فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد أزمات دولية وإقليمية.

السيسى يستقبل نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، استقبال برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلى إلى مصر، مشيداً بتميز علاقات الصداقة التى تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص مصر على تعميقها فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك فى ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التى يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضاً فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومى وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

عاجل.. السيسى يوجه بالاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضارى فى العاصمة الإدارية

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجارى العمل بها فى مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية فى الدار.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكتب قائلا: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة فى منطقتنا والعالم، ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا فى كل الظروف والأحوال، فباسمى واسم شعب مصر أتقدم بالتعازى لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا فى هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالى بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: فقدت الأمة العربية أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادى الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات فى عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم.

وأردف: إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية فى أدق الظروف، والتى سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.

واختتم البيان الذى نشره المتحدث الرسمى لرئاسة الجمورية عبر حسابه الؤرسمى على "فيس بوك: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى إذ ينعى لمصر والشعب الإماراتى الشقيق والأمة العربية والاسلامية أخاً وصديقاً من أعز الرجال، ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار.

وفى السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان حـالـة الـحـداد الـعـام فـى جميع أنحاء جمهورية مصر العربيـة لمـدة ثلاثة أيـام حـدادًا علـى وفـاة سـمو الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة، وذلـك اعتبـارًا مـن الجمعة الموافـق 13 مایو 2022.

فيما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أبوظبى لتقديم العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى واجب العزاء فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات؛ حيث وجه الرئيس بما يلى:

- تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

- السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

- تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

- التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

- تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه السيد الرئيس بالتوسع فى منحة "مبادرة مصر الرقمية" التى تستهدف أوائل خريجى الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفورى فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتى تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وجه الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة فى هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين فى الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى تنعقد دورته الحالية فى القاهرة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالحضور فى ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة فى مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكداً أن الأخوة المسيحيين فى جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربى بأسره.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة فى مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأى سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفى المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكداً أن هذا هو التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء وممثلى مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون فى مصر للمشاركة فى تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسى بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية فى حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً فى نشر الوعى والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما فى مجال القانون الإدارى بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق فى سبيل دفع العمل الإفريقى المشترك.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا".

عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين فى هذا الإطار الوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ فى رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التى يتم تشخيصها تعانى من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

وجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.