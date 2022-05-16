وذكر بيان للاتحاد أن الاجتماع الوزارى، الذى تستمر أعماله حتى بعد غد الأربعاء، يهدف إلى تحديد أولويات المنطقة فيما يتعلق بمسألة تشغيل السكان الأكثر ضعفا، بجانب التركيز على النساء المتضررات من إغلاق الأعمال.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد، خلال الاجتماع، عن إطلاق مركز الوظائف، من أجل تعزيز الحوار ودعم المشاريع لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً؛ وهو برنامج لتعزيز العمالة، حيث سيكون مثل البرنامج الذى تم إطلاقه بسبب ظروف جائحة كورونا، والذى استفاد منه بالفعل 18 ألف شخص فى 7 دول أعضاء وهى: اليونان، إيطاليا، الأردن، لبنان، مالطا، والمغرب وتونس.
وأوضح الاتحاد أن المنطقة الأوروشمتوسطية تضم واحدة من أصغر المجموعات السكانية فى العالم، حيث يقل عمر واحد من كل 3 أشخاص عن 25 عامًا، ومع ذلك يواجه هؤلاء الشباب صعوبات فى دخول عالم العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة مصر.. دول المتوسط تبحث فى مراكش تحديات سوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.